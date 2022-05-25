ZONGULDAK - Müzikholdeki cinayete ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Müzikholdeki cinayete ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

25.05.2022 17:19

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde müzikholde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde müzikholde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle'deki müzikholde silahlı kavgaya ilişkin aranan ve jandarmaya teslim olan L.A'nın yanı sıra gözaltına alınan A.K. ve Z.Ş. ile birlikte gözaltı sayısı 5'e ulaştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.B, Z.B, L.A, A.K. ve Z.Ş. sağlık kontrolünün ardından Devrek Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden M.B, Z.B. L.A. ve A.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle'deki müzikholde dün işletme sahibi T.K. ve çalışanı O.P. ile anlaşmazlık yaşadıkları L.A. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ateş eden L.A'nın silahı tutukluk yapınca yanındaki M.B, tüfekle T.K. ve O.P'yi vurmuştu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Devrek ve Çaycuma Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan T.K. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

T.K'yi tüfekle vurarak öldürdüğü ileri sürülen M.B. ile olayla bağlantısı olduğu öğrenilen babası Z.B. dün jandarmaya teslim olmuştu.

ZONGULDAK - Müzikholdeki cinayete ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
ZONGULDAK - Müzikholdeki cinayete ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
ZONGULDAK - Müzikholdeki cinayete ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
ZONGULDAK - Müzikholdeki cinayete ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

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Zonguldak'ta müzikholdeki cinayete ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı Zonguldak'ta müzikholdeki cinayete ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı Müzikholdeki ölümlü tartışmada üçüncü şüpheli de teslim oldu Müzikholdeki ölümlü tartışmada üçüncü şüpheli de teslim oldu
Kaynak: AA

Çaydeğirmeni, Zonguldak, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Müzikholdeki cinayete ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika


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