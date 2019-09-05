Zonguldak ocaktaki patlamadan 9,5 ay sonra ölen madenci toprağa verildi

Ocaktaki patlamadan 9,5 ay sonra ölen madenci toprağa verildi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak kömür ocağında geçen geçen yıl Kasım ayında meydana gelen ve 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan patlamada ağır yaralanan işçilerden Adem Alibaş, 9,5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Adem Alibaş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kilimli ilçesine bağlı Dağyolu Sokak Mevkii'nde İsmail A.'ya ait olduğu iddia edilen ve ruhsatsız olarak işletildiği öne sürülen maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada işçilerden Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk hayatını kaybederken, kendilerini dışarı atarak kurtulan ve ağır yaralanan Evren Cinemre (38) ve Adem Elibaş (50), hastanede tedavi altına alındı. Yaralı madencilerden Adem Alibaş, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 9,5 ay süren yaşam savaşını dün kaybetti.

Maden işçisi Alibaş'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu sabah saatlerinde yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Mithatpaşa Mahallesi'ne getirildi. Evli ve 2 çocuk babası Adem Alibaş, Rüzgarlımeşe Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

MADEN OCAĞI SAHİBİ TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından tutuklanan ocak sahibi İsmail A. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsmail A. iki hafta önce görülen ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.