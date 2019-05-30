"Zonguldak Okuyor" yarışması
47 dakika önce
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Zonguldak Okuyor" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:33 Kaynak: AA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen "Zonguldak Okuyor" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Merkez
Öğretmenevi salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, il genelinde yaklaşık 17 bin öğrenci ve velinin 3 kitap okuyarak katıldığı yarışmada dereceye giren 47 öğrenci ve veliye ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.
Törene, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İlçe Milli Eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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