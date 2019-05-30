Son Dakika Haberleri: "Zonguldak Okuyor" yarışması
Son Dakika Güncel Haber

"Zonguldak Okuyor" yarışması

47 dakika önce

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Zonguldak Okuyor" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Zonguldak Okuyor" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Merkez Öğretmenevi salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, il genelinde yaklaşık 17 bin öğrenci ve velinin 3 kitap okuyarak katıldığı yarışmada dereceye giren 47 öğrenci ve veliye ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.
Törene, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İlçe Milli Eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:33 Kaynak: AA
Merkez, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak'ta dinazorlar çağından kalma fosiller bulundu Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum Merkez Bankası rezervleri 93,5 milyar dolara yükseldi Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:20:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Zonguldak Okuyor" yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]