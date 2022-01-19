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Zonguldak ona ağladı...Zonguldak Kömürspor'un fanatik taraftarı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Zonguldak ona ağladı...Zonguldak Kömürspor'un fanatik taraftarı son yolculuğuna uğurlandı

19.01.2022 20:44

Zonguldak ona ağladı.

Zonguldak ona ağladı...Zonguldak Kömürspor'un fanatik taraftarı son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın sevilen ismi son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Zonguldak Kömürspor'un fanatik taraftarı Hayrullah Tıfıl gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı. Tıfıl'ın tabutunun üzerine çok sevdiği takımı Kömürspor forması koyuldu.

TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un fanatik taraftarı Hayrullah Tıfıl(57)geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hastanede tedavi altına alınmıştı. Tıfıl dün evinde yeniden kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

Fanatik taraftar Hayrullah Tıfıl için Uzunmehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Spor Kulübü Başkanı Salih Demir, Zonguldak Kömürspor Teknik Direktör Şenol Demir, futbolcular, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Merhum Tıfıl, Uzunmehmet Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlığa defnedildi.

Cenazede konuşan Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Şenol Demir, "Bizim için çok kıymetli bir arkadaşı kaybettik. Daha yeni konuştuk sohbet ettik. Çok üzüldük. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Zonguldak Kömürspor kaptanı Sinan Ören ise, "Çok üzüldüm. Abimin bende değeri çok ayrıdır. 5 buçuk senedir benim şans meleğimdi. Kale arkasında Sinan diye bağırır bana. Yani çok yakınımı kaybetmiş gibi hissediyorum. Mekanın cennet olduğunu düşünüyorum. Onun için dua edeceğim. Bu üzüntünün tarifi yok. Takım arkadaşlarımla dua etmek için buradayız. Görüyorsunuz sevenleri çok fazla" diye konuştu.

Zonguldak ona ağladı...Zonguldak Kömürspor'un fanatik taraftarı son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak ona ağladı...Zonguldak Kömürspor'un fanatik taraftarı son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak ona ağladı...Zonguldak Kömürspor'un fanatik taraftarı son yolculuğuna uğurlandı

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Futbol Federasyonu, Kalp Krizi, Zonguldak, Cenaze, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Zonguldak ona ağladı...Zonguldak Kömürspor'un fanatik taraftarı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak ona ağladı...Zonguldak Kömürspor'un fanatik taraftarı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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