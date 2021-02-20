Zonguldak ormanlarında beyaz gelinliğiyle kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Geçen hafta yoğun kar yağışı etkisi altında kalan Zonguldak beyaz gelinliğiyle doyumsuz manzaralar oluşturdu. Kentin yüksek rakımlı noktalarında oluşan manzaralar izleyenleri adeta büyüledi. Elvanpazarcık beldesinde mahalle aralarındaki karla mücadele çalışmaları sürerken beyaz gelinliğini giyen ormanlar drone ile havadan görüntülendi. - ZONGULDAK

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