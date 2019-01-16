Son Dakika Haberleri: Zonguldak Ormanlarındaki Beyaz Örtü Havadan Görüntülendi

Zonguldak Ormanlarındaki Beyaz Örtü Havadan Görüntülendi

1 saat önce

ZONGULDAK'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlar havadan görüntülendi.

Zonguldak Ormanlarındaki Beyaz Örtü Havadan Görüntülendi, System.String[]
ZONGULDAK'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlar havadan görüntülendi.

Kar yağışı, dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili oldu. Sabah saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle ormanlardaki beyaz örtü güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlık alanın içerisinden geçen Zonguldak- İstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:04 Kaynak: DHA

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