Zonguldak otomobil 40 metreden uçtu, üniversiteli genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak otomobil 40 metreden uçtu, üniversiteli genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Zonguldak otomobil 40 metreden uçtu, üniversiteli genç kız hayatını kaybetti

6 saat önce

Otomobil 40 metreden uçtu, üniversiteli genç kız hayatını kaybettiZONGULDAK'ta karla kaplı yolda kontrolden çıkarak ormanlık alanda uçuruma yuvarlanan otomobilden fırlayan Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Ayşe Kadirye Taşkara (20) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Otomobil 40 metreden uçtu, üniversiteli genç kız hayatını kaybetti

ZONGULDAK'ta karla kaplı yolda kontrolden çıkarak ormanlık alanda uçuruma yuvarlanan otomobilden fırlayan Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Ayşe Kadirye Taşkara (20) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ulutan Barajı yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 AC 719 plakalı otomobil, karla kaplı yolda virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, 40 metre yükseklikten ormanlık alana uçtu. Kazada, araçta bulunan Hasancan Açıkgöz (22), Oğuzhan Demirci (23), Emre Yankın (23) ve Ayşe Kadriye Taşkara yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma yönlendirildi. Otomobilin yanına inen ekipler, kaza sırasında araçtan fırladığı anlaşılan Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar Hasancan Açıkgöz, Oğuzhan Demirci ve Emre Yankın ise halata bağlanan sedyeyle yukarı çıkartıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Ayşe Kadriye Taşkara'nın BEÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu Pataloji Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak otomobil 40 metreden uçtu, üniversiteli genç kız hayatını kaybetti

Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:05 Kaynak: DHA
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