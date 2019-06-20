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ZONGULDAK Otomobil iş makinası ile çarpıştı 1 ölü 1 yaralı

6 dakika önce

Otomobil iş makinası ile çarpıştı 1 ölü 1 yaralıZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde otomobil ile iş makinası çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Otomobil iş makinası ile çarpıştı 1 ölü 1 yaralı
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde otomobil ile iş makinası çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
Kaza saat 1500 sıralarında ilçeye bağlı Bektaşlı Köyü yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; ana yolda seyir halinde olan Cevdet U., (58) yönetimindeki 67 DP 476 plakalı otomobil, tarladan ana yola çıkış yapmak isteyen İbrahim T., idaresindeki iş makinesi ile çarpıştı. Kazada araç hurdaya dönerken araçta bulunan Nadire Öztürk (75) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Cevdet U., ise ambulansla yapılan ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nadire Öztürk'ün cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İş makinesini kullanan İbrahim T. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
ZONGULDAK Otomobil iş makinası ile çarpıştı 1 ölü 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:55 Kaynak: DHA
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