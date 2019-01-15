Son Dakika Haberleri: Zonguldak Otomobileki Uyuşturucuyu 'Dark' Buldu

Zonguldak Otomobileki Uyuşturucuyu 'Dark' Buldu

1 saat önce

Otomobileki uyuşturucuyu 'Dark' bulduZonguldak'ta narkotik köpeği 'Dark' tarafından otomobilin kaputuna gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Zonguldak Otomobileki Uyuşturucuyu 'Dark' Buldu, System.String[]
Otomobileki uyuşturucuyu 'Dark' buldu

Zonguldak'ta narkotik köpeği 'Dark' tarafından otomobilin kaputuna gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kent merkezi girişinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Dark' ile arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın kaputuna gizlenmiş 65 gram esrar, 75 gram skunk, 22 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.K. ve Y.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:01 Kaynak: DHA

Zonguldak, Narkotik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eser Yenenler, Şeyma Subaşı'yla Olan Bir Videosunda Uyuşturucu Kullandığı Yönündeki İddialarını Yalanladı Temizlik İşçisinden Örnek Hareket

Zonguldak - Özel)temizlik İşçisi Soğuktan Donmasın Diye Çöpten Bulduğu Kazağı Köpeğe Giydirdi Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:19:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak Otomobileki Uyuşturucuyu 'Dark' Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]