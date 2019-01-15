Zonguldak Otomobileki Uyuşturucuyu 'Dark' Buldu
1 saat önce
Otomobileki uyuşturucuyu 'Dark' bulduZonguldak'ta narkotik köpeği 'Dark' tarafından otomobilin kaputuna gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.
Otomobileki uyuşturucuyu 'Dark' buldu Zonguldak
'ta narkotik köpeği 'Dark' tarafından otomobilin kaputuna gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kent merkezi girişinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Dark' ile arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın kaputuna gizlenmiş 65 gram esrar, 75 gram skunk, 22 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.K. ve Y.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:01 Kaynak: DHA
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