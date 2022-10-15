ZONGULDAK - Özhaseki: "Bu ülkede adeta sessiz bir devrimi yaşattık" - Son Dakika
Üye Girişi

ZONGULDAK - Özhaseki: "Bu ülkede adeta sessiz bir devrimi yaşattık"

15.10.2022 19:16

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şehirlerin kalkınmasında en temel prensip; şehirlerin geleceği, o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şehirlerin kalkınmasında en temel prensip; şehirlerin geleceği, o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır." dedi.

Zonguldak'ta bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuşan Özhaseki, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi. Özhaseki, katılımcılardan patlamada yaşamını yitirenler için Fatiha suresini okumalarını istedi.

Dua edilmesinin ardından konuşmasına devam eden Özhaseki, şehirlerin ömürlerinin devletlerinkine oranla daha uzun olduğunu söyledi. Özhaseki, insan ilişkilerinin, medeniyetin ve hoşgörünün şehirlerde geliştiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"İnsan, adeta şehirleri kurduğu yerde kendisi de bir disiplinden, terbiyeden geçer. Şehirler canlı organizmalar. Kimse şehirlere taştan, topraktan ibaret gibi bakmasın. Yaşıyorlar. Onlarda tıpkı bir çocuk gibi bakım istiyor, itibar istiyor, gözetilmek istiyor, üzerine titrenmek istiyor. Bunlar hakkıyla yapılınca şehir gelişiyor, büyüyor. Değilse o şehir yavaş yavaş geriliyor. Aynı insan hayatına benziyor. Bir başka kural ise devletler arasında rekabet var ama şehirler arasında da rekabet var. Bu şehirler arası rekabette belediye başkanlarımız zamanın ruhunu okur ve ona uygun bir şekilde davranır, çalışır, gayret ederse şehirleri bir adım daha öne götürürler. Şehirlerin kalkınmasında en temel prensip; şehirlerin geleceği, o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufukları ile doğru orantılıdır."

"Bu ülkede adeta sessiz bir devrimi yaşattık"

AK Parti hükümetlerinin 20 yıldır iktidarda olduğuna işaret eden Özhaseki, "Çok şükür bu ülkede adeta sessiz bir devrimi yaşattık. Zonguldak'ta çift yol, 80 yıl boyunca 14 kilometre, 20 yılda ise 178 kilometre. Tünel sayısı şimdi yeni yapılanlarla 42'yi buluyor. Bazen muhalif cenaplar şöyle söylüyor; 'Babanızın parasıyla mı yapıyorsunuz? Devletin bütçesini kullanıyorsunuz.' Peki 80 yıllık iktidarlar, kendi paralarını mı kullandılar? Bizimle aynı yetkiye sahip değiller miydi? Soruyoruz onlara. Biz torbanın dibini büzdük, kaçak verdirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, cumhuriyetin kuruluşundan AK Parti dönemine kadar ulaşım alanında yapılan yatırımlara değinerek "Sadece Zonguldak'ta değil, ulaşım anlamında tüm Türkiye'de yaptığımızın zekatını yapmamıştır 80 yıldaki hükümetler. Hiçbirini kötülemek için söylemiyorum. Ne kadar hizmet yapmışlarsa ellerine sağlık. Allah razı olsun. İnsanların gönlünde ne kadar yer etmişlerse ona da bizim diyecek bir şeyimiz yok. Ama biz iddialı olduğumuzu belirtmek için söylüyoruz bunları." dedi.

Toplantıya, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı, Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, AK Parti ilçe ve belde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile ilçe başkanlığı yöneticileri katıldı.

YORUMLAR
500
Zonguldak haber | Başkan Keleş, Kdz. Ereğli'nin taleplerini Milletvekili Yılmaz'a anlattı Zonguldak haber | Başkan Keleş, Kdz. Ereğli'nin taleplerini Milletvekili Yılmaz'a anlattı Zonguldak gündem haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması Zonguldak gündem haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Zonguldak, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Özhaseki: 'Bu ülkede adeta sessiz bir devrimi yaşattık' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
17:46 Malatya'da iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
17:42 ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı
17:41 Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 20:31:54. #1.13#
SON DAKİKA: ZONGULDAK - Özhaseki: "Bu ülkede adeta sessiz bir devrimi yaşattık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement