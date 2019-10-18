Son Dakika Haberleri: Zonguldak parktaki hırsızlık güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Zonguldak parktaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Zonguldak parktaki hırsızlık güvenlik kamerasında

1 saat önce

Zonguldak'ta bir öğretmenin parkta otururken düşürdüğü cüzdanının bir kadın tarafından alınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta bir öğretmenin parkta otururken düşürdüğü cüzdanının bir kadın tarafından alınması güvenlik kamerasına yansıdı. Cüzdanını düşüren öğretmen Orhan Akdaş(61), polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, geçen 13 Ekim'de kent merkezindeki İsmet Paşa Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşıyla parktaki bankta oturan öğretmen Orhan Akdaş'ın arka cebindeki cüzdanı yere düştü. Parka bulunan biri kadın 3 kişi, Orhan Akdaş'ın cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Orhan Akdaş da cüzdanının düştüğünü fark etmeyerek parktan ayrıldı. İki erkek parkın etrafını gözetlerken genç kadın, bankın arkasındaki cüzdanı hızla alarak uzaklaştı. Park dışında buluşan şüpheliler, daha sonra olay yerinden birlikte ayrıldı.

Bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark eden Orhan Akdaş, parka geri geldiğinde cüzdanını bulamadı. Polise giderek şikayetçi olan Orhan Akdaş, çevredeki güvenlik kameralarını alarak polise teslim etti. Cüzdanında paradan önemli kimliklerinin ve kredi kartlarının bulunduğunu belirten Orhan Akdaş, Cüzdanı düşürmüşüm bir süre sonra fark ettim. Geri geldiğimde yoktu. Aradık ama bulamadık. Daha sonra çevredeki kameralardan 3 kişinin cüzdanı aldığını fark ettik. Görüntülerle polise başvurdum. Yakalanmalarını istiyorum. dedi. Polisin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Zonguldak parktaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:36 Kaynak: DHA
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