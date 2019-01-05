Zonguldak Polisin Elini Tuttu, 'beni Bırakma' Diyerek Yalvardı

Polisin elini tuttu, 'Beni bırakma' diyerek yalvardıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, alkolün etkisiyle yere düşerek yaralanan İ.İ.(39), ambulansa binmek istemedi.

Polisin elini tuttu, 'Beni bırakma' diyerek yalvardı



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, alkolün etkisiyle yere düşerek yaralanan İ.İ.(39), ambulansa binmek istemedi. Kendisine ilgi gösteren polis memurunun elini tutan İ.İ., 'Beni bırakma ağabey' diyerek kendisiyle hastaneye gelmesini istedi.



Olay, saat 20.00 sıralarında Uzunmehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İ.İ., aldığı alkolün etkisi ile yere düşerek yaralandı. Alkolün etkisinde olan İ.İ., çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri ve polise direndi. Ambulansa binmek istemeyen İ.İ., bir süre direndi. Polis memuru, İ.İ.?yi ikna ederek elinden tutup ambulansa bindirdi. Kendisine ilgi gösteren polis memurunun elini tutan İ.İ., 'Beni bırakma ağabey' diyerek kendisiyle hastaneye gelmesini istedi. Polis memuru da İ.İ.?nin isteğini kırmayarak yanında kalarak ambulansla hastaneye gitti. Özel hastanede tedavi altına alınan İ.İ.?nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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