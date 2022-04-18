Zonguldak polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Zonguldak polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

18.04.2022 22:07
Zonguldak polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda R.H, G.D, S.S, B.A.T, A.K, C.Y, S.E ve Ş.A. isimli şüpheliler yakalandı. Polis ekipleri şüpheli şahıslarla birlikte 7 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ile uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 8 kişiye "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Polisin düzenlediği bir başka operasyonda ise S.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen S.S., Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Zonguldak polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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Uyuşturucu, Zonguldak, Ereğli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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