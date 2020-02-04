Zonguldak prof. dr. cömert: yarasalarda koronavirüs, uzun süre bulunabiliyor - Son Dakika

Prof. Dr. Cömert: Yarasalarda koronavirüs, uzun süre bulunabiliyor

BÜLENT Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert, koranavirüsün insanlara, hayvanlardan bulaşan bir virüs olduğunu söyledi. Cömert, "Yarasalar özellik arz ediyor koronavirüs için. Yarasalar koronavirüse enfekte olmuyorlar ama vücutlarında bu virüsü uzun süre bulundurabiliyorlar. Dolayısıyla virüslerin evrim geçirmesi için ortam oluşturuyorlar" dedi.

Prof. Dr. Füsun Cömert, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün ilk kez 2002 yılında Çin'de ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Cömert, 8 bin kişinin virüsten etkilendiğini ve yüzde 10 oranında ölüm olduğunu söyledi. Bu virüse 'sars koronavirüs' adı verildiğini ardından ise 2012'de 'mers koranavirüs' olarak tespit edilen yeni tip virüsün ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Cömert, şunları kaydetti:

"Bu virüs daha az yayılım göstermesine rağmen yüzde 35 civarında etkilenen insanlarda ölüme neden olmuş. Koronavirüsler aslında doğada yaygın olarak bulunan virüsler. Solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyorlar. Her yıl enfekte oluyoruz ama bu korkutucu tablo ortaya çıkınca dikkatimiz çekiyor. Farklı canlılarda enfeksiyona neden olabiliyor. İnsanlara hayvanlardan bulaşan bir virüs. Kedilerde, köpeklerde, büyükbaş hayvanlarda, kuşlarda tespit edilmiş. Yarasalar özellik arz ediyor koronavirüs için. Yarasalar koronavirüse enfekte olmuyorlar ama bu vücutlarında bu virüsü uzun süre bulundurabiliyorlar. Dolayısıyla virüslerin evrim geçirmesi için ortam oluşturuyorlar. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki sars ve mers virüsü de aslında yarasalardan insanlara bulaşıyor. Sars virüsü yarasalarda misk kedilerine oradan insanlara bulaşmış. Mers virüsü de yarasalardan develere, develerden insanlara bulaşmış olan bir virüs. Fakat etkilenen kişilerde ölüm oranı sarsa göre oldukça düşük. Yüzde 2,5 ölüm oranı açıklanmış durumunda şu anda. Sars ve merse göre tehlikesi daha düşük bir virüs olduğunu söyleyebiliriz yeni koronavirüsün."

NASIL KORUNMALI?

Koronavirüsten korunma yollarını da sıralayan Prof. Dr. Cömert, el hijyeninin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Tüm solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yöntemlerinin aynı olduğunu belirten Prof. Dr. Cömert, "Solunum yoluyla viral etkenler hapşırık ve öksürükle etrafa damlacıklarla yayılması ve bunlarla ellerimizle dokunmamız sonucu ellerimizi gözlerimize ağzımıza değdirmemizle bize bulaşıyor. Direkt olarak solunmasıyla da bize bulaşmakta. Solunum yolları önemli. Solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle 1 metreden fazla yakında bulunmamak gerekir. El hijyeni çok önemli. Şu süreçte diğer solunun enfeksiyonlarında da el hijyenine daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Daha sık yıkamaya önem vermemiz gerekiyor. En temel korunma yönetimleri bunlar, diyebiliriz" diye konuştu.