Zonguldak prof. dr. kutoğlu'ndan binalara afet kimlik belgesi önerisi - Son Dakika

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Zonguldak prof. dr. kutoğlu'ndan binalara afet kimlik belgesi önerisi
6 saat önce
ZONGULDAK Prof. Dr. Kutoğlu'ndan binalara afet kimlik belgesi önerisi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:50 Kaynak: DHA
ZONGULDAK Prof. Dr. Kutoğlu'ndan binalara afet kimlik belgesi önerisi
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