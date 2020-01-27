Zonguldak prof. dr. kutoğlu'ndan binalara afet kimlik belgesi önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak prof. dr. kutoğlu'ndan binalara afet kimlik belgesi önerisi - Son Dakika

Zonguldak prof. dr. kutoğlu'ndan binalara afet kimlik belgesi önerisi

6 saat önce

ZONGULDAK Prof. Dr. Kutoğlu'ndan binalara afet kimlik belgesi önerisi.

ZONGULDAK Prof. Dr. Kutoğlu'ndan binalara afet kimlik belgesi önerisi

Zonguldak prof. dr. kutoğlu'ndan binalara afet kimlik belgesi önerisi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Kesin koronavirüsü tanısı olan bir hastamız yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 23:23:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak prof. dr. kutoğlu'ndan binalara afet kimlik belgesi önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]