Zonguldak prof. dr. kutoğlu trablus'ta denizden gelen ses suni bir olay - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak prof. dr. kutoğlu trablus'ta denizden gelen ses suni bir olay - Son Dakika

Zonguldak prof. dr. kutoğlu trablus'ta denizden gelen ses suni bir olay

6 saat önce

Prof. Dr. Kutoğlu Trablus'ta denizden gelen ses suni bir olayBülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'ta denizden geldiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan sesin, belgesellerden alınan balina sesi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kutoğlu Trablus'ta denizden gelen ses suni bir olay

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'ta denizden geldiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan sesin, belgesellerden alınan balina sesi olduğunu söyledi. 2012 yılında İstanbul'da da duyulduğu ileri sürülen sesin bilimsel bir karşılığı olmadığını söyleyen Kutoğlu, Bir belgeselden kaydedilerek, dışarıya verilen bir ses. Ayrıca 'War Of The Worlds' dizisinin seslerinden de alınmış. Tamamen internet üzerinden yapılan, bir aldatmacadan ibaret, suni bir olay dedi.

Trablus'ta denizden geldiği iddia edilen uğultu şeklindeki sesler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Twitter'da birçok kullanıcı, Trablus'ta çekilen videoları ve ses kayıtlarını paylaşarak, farklı yorumlarda bulundu. Dünyanın farklı yerlerindeki Twitter kullanıcılarının da ilgisini çeken seslerin kaynağı merak konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise aynı seslerin, 22 Eylül 2012 tarihinde İstanbul'da da duyulduğunu öne sürdü.

BEÜ Geometik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, dinlediği seslerin, bilimsel bir karşılığının olmadığını söyledi. Seslerin film ya da belgesellerden alınan sesler olduğunu ifade eden Kutoğlu, şöyle konuştu

Sesleri araştırdım. Bilimsel çalışmalarda cihazlarla elde edilen sesleri inceledim. Bunlarla ilgisi olmadığını gördüm. Belgeselleri izleyenler yakından bilirler; Balinaların kendi aralarındaki haberleşme sesleri olduğu görülüyor. Muhtemelen böyle bir belgeselden kaydedilerek, dışarıya verilen bir ses. Ayrıca bir gemi sesi buldum, bu sesin benzeri olan. Kaptan, sireniyle müzik yapıyor. Ayrıca 'War Of The Worlds' dizisinden kayıt yapılarak, sesler alınmış. Burada ses, doğadaki canlıların veya insan faaliyetiyle ilgili hiçbir sese uyum göstermiyor. Kaydın ilk kısımdaki sesler, belgesellerde insanlarımızın duyabileceği balinaların sesleri. Bunlar özel cihazlara kaydediliyor. Bunları alıp kendi cihazlarıyla dışarıya vermişler gibi gözüküyor. İkinci kısım ise filmden alınmış sesler. Bu tamamen internet üzerinden yapılan bir aldatmacadan ibaret olan suni bir olay.

Zonguldak prof. dr. kutoğlu trablus'ta denizden gelen ses suni bir olay

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kız, 2 yıl boyunca yaptığı sakarlıkları tek videoda derledi
Milli Eğitim Bakanlığı Ankara'daki darp iddiası için soruşturma başlattı Zeynep Alkan Naz'ın derin dekolteli saten elbisesi eleştiri yağmuruna tutuldu beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika...

Son Dakika Haberleri
20:45 "Baskı ve tehdit" iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
20:44 Vatikan'a "rekor" sayıda cinsel istismar şikayeti geldi - Son Dakika
20:44 Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
20:42 Osmaniye'de tır dorsesinde yangın - Son Dakika
20:42 DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika
19:50 ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 20:48:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak prof. dr. kutoğlu trablus'ta denizden gelen ses suni bir olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]