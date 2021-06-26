ZONGULDAK - Sağanağın ardından denizin rengi değişti - Son Dakika

Zonguldak'ta sağanağın derelerle taşıdığı çamur nedeniyle kıyıda denizin rengi kahverengiye dönüştü.
Kentte dün gece etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.
Çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından kıyı bölgelerde de denizin rengi kahverengiye dönüştü.
Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
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