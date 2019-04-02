Son Dakika Haberleri: Zonguldak Seçimi Kaybeden Muhtarın Çocuk Parkını Sökmesine Tepki-2

Zonguldak Seçimi Kaybeden Muhtarın Çocuk Parkını Sökmesine Tepki-2

1 saat önce

Zonguldak Seçimi kaybeden muhtarın çocuk parkını sökmesine tepki-2(Tür: Yurt)

Zonguldak Seçimi kaybeden muhtarın çocuk parkını sökmesine tepki-2

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:11 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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