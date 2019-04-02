Zonguldak Seçimi Kaybeden Muhtarın Çocuk Parkını Sökmesine Tepki-2
1 saat önce
Zonguldak Seçimi kaybeden muhtarın çocuk parkını sökmesine tepki-2(Tür: Yurt)
Zonguldak
Seçimi kaybeden muhtarın çocuk parkını sökmesine tepki-2
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:11 Kaynak: DHA
Seçimi Kaybeden Mevcut Muhtar, Yaptırdığı Oyun Parkını Söktü
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