Zonguldak şehit piyade sözleşmeli er sait miyanyedi son yolculuğuna uğurlanıyor-1 - Son Dakika

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Zonguldak şehit piyade sözleşmeli er sait miyanyedi son yolculuğuna uğurlanıyor-1
6 saat önce
ZONGULDAK Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi son yolculuğuna uğurlanıyor-1.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
ZONGULDAK Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi son yolculuğuna uğurlanıyor-1
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