Zonguldak şehit piyade sözleşmeli er sait miyanyedi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Zonguldak şehit piyade sözleşmeli er sait miyanyedi son yolculuğuna uğurlandı
7 saat önce
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:01 Kaynak: DHA
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi son yolculuğuna uğurlandı
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