Zonguldak Şehrin Nefes Alacağı Alan Olacaktı, Çöplüğü Oldu

Zonguldak
'ta kıyı kenar kanununa aykırı bulundukları için 1 yıl önce yıkılan limandaki kaçak balıkçı barakalarının bulunduğu alanda oluşan görüntü kirliliğine, çevre kirliliği de eklendi. Alana, Zonguldak Valiliğinin hazırladığı 'Zonguldak Limanı Rekreasyon Projesi' kapsamında yürüyüş alanları ve sosyal tesisler yapılması planlanıyor.
Limanda ve halkın yürüyüş yaptığı güzergahta bulunan balıkçı barınakları, kıyı kenar kanununa aykırı ve kaçak yapı olarak bulundukları için geçen yıl yıkıldı. Zonguldak Valiliği, İl Özel İdaresi ve Zonguldak Belediyesi tarafından yapılan yıkımın ardından moloz yığınları alınsa da alanda görüntü kirliliği oluştu. İnsanların güzel havalarda yürüyüş yolu olarak kullandığı alan geçen zamanda denizden gelen atıklarla çöplüğe döndü. Terk edilmiş liman görüntüsü veren alanla ilgili Zonguldak Valiliği de yıkımın ardından 'Zonguldak Limanı Rekreasyon Projesi' hazırladı. Proje kapsamında yürüyüş yolları ve sosyal tesisler yapılarak modern bir kıyı bandı yapılması planlandı. Hazırlık aşamasında olan projenin henüz faaliyete geçmemesi halkın tepkisini çekmeye başladı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş
, hazırlanan projeyi sahil bandında uygulayacaklarını ve çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.
BAŞKAN AKDEMİR DEREDEN GELEN KİRLİLİK LİMANI DOLDURUYOR
Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir
de yıkılan bölgenin devletin tasarrufunda olduğunu söyledi. Valiliğin hazırladığı projenin uygulanacağın düşündüğünü ifade eden başkan Akdemir, şöyle dedi
Önceki dönem valimiz bir proje hazırlattı. Yeni valimiz o projeye sıcak bakıyor. Şehir güzelleşmeli. Böyle çirkin bir görüntü arz etmemeli. Biz oraya toplanan çöpler için bariyer koydurmamıza rağmen derelerden gelen kirlilikler limanı dolduruyor. Bu liman TTK'ya ait ama temizliğini biz yapıyoruz. Geçen hafta 250 büyük poşet çöp topladık oradan. dedi.
'PROJE BAŞLAMADAN YIKIM GERÇEKLEŞMEMELİYDİ'
Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk
, imara aykırı yapılan yıkılmasını desteklediklerini ancak proje hayata geçmeden yapılan yıkımların yeni bir çirkinliğe sebep olacağını yetkililere ilettiklerini ifade etti. Ortaya yeni bir görüntü ve çevre kirliliğinin ortaya çıktığını anlatan Öztürk, Burada olan barakalar evet çirkin görünüm arz ediyordu. Burada teknelerini koydukları çekekler derme çatma barkalardı. Hatta bazılarının amacı dışında kullanıldığı söyleniyordu ama hiçbir paydaşlarda konuşulmadan, projenin ne zaman hayata geçirileceği gibi bir ön görüde bulunulmadan yapılan yıkım bu sonucu doğurdu. Buda
zaten çirkinleşme süreci yaşayan Zonguldak'ta insanların tek nefes aldığı alanın bu şekilde pislik yuvası haline dönüşmesine neden oldu. dedi.