ZONGULDAK Serinlemek için girdiği denizde boğuldu - Son Dakika

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için denize giren Muzaffer Eliküçük(15), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Mervealtı mevkiinde meydana geldi. Sahil kenarında oturan vatandaşlar, denizde bir gencin hareketsiz durduğunu fark edince yardımına koştu. Sudan çıkarılan genç için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu genç, kaldırıldığı özel hastanede doktorlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, arkadaşlarıyla denize geldiği düşünülen gencin ailesine ulaşmak için uzun süre çalışma yaptı. Muzaffer Eliküçük'ün ailesinin Düzce'de yaşadığı tespit edildi. Acı haberi alır almaz hastaneye gelen Muzaffer Eliküçük'ün yakınları gözyaşı döktü.