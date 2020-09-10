ZONGULDAK Ses sistemiyle avlanırken yakalandı - Son Dakika

Ses sistemiyle avlanırken yakalandı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde ses sistemini kullanarak kuş avlamaya çalışan M.Y. (35) yakalanırken, tüfeğine ve kullandığı cihazlara el konuldu.

Çaycuma'ya bağlı Ali Köy mevkiinde sabah saatlerinde devriye gezen jandarma ekipleri, arazide yoğun kuş sesi duydu. Arazide inceleme yapan ekipler, kuşların dikkatini çekmek için yapılmış ses cihazı ele geçirdi. Kaçak avlandığı tespit edilen M.Y. gözaltına alınırken, kullandığı otomatik av tüfeğine ve ses cihazına el konuldu. M.Y. hakkında idari işlem yapılması için tutanak tutuldu.