Zonguldak sessizliğe büründü - Son Dakika

Korona virüs önlemleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde caddeler çalışanlara kaldı.



Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi görevli olan personeller haricinde boş kalırken sessizliğe büründü.



14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 19 Mayıs tarihinde sona erecek. - ZONGULDAK