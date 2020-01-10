Zonguldak simit yiyerek kadın kuaföründen çanta çaldığı o anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak simit yiyerek kadın kuaföründen çanta çaldığı o anlar kamerada - Son Dakika

Zonguldak simit yiyerek kadın kuaföründen çanta çaldığı o anlar kamerada

31 dakika önce

Simit yiyerek kadın kuaföründen çanta çaldığı o anlar kameradaZONGULDAK'ta, simit yiyerek girdiği kadın kuaföründen iş yeri çalışanının çantasını çalan şüpheli R.K.'yı (26) bekçiler yakaladı.

Simit yiyerek kadın kuaföründen çanta çaldığı o anlar kamerada

ZONGULDAK'ta, simit yiyerek girdiği kadın kuaföründen iş yeri çalışanının çantasını çalan şüpheli R.K.'yı (26) bekçiler yakaladı. R.K.'nın simit yerken yaptığı hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan iş hanında meydana geldi. Üçüncü katta bulunan kadın kuaförüne giden bir kişi, açık kapıdan içeri girerek iş yeri çalışanı H.B.'nin çantasını alarak kaçtı. Çantasının yerinde olmadığını gören H.B., güvenlik kameralarını incelediğinde içinde 450 TL ve altın yüzüğünün bulunduğu çantasını iş yerine gelen bir erkeğin aldığını gördü. Haber verilmesiyle güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BEKÇİLER YAKALADI

Akşam saatlerinde kent merkezinde denetim yapan bekçiler, şüphelendikleri bir genci durdurdu. Gencin şüpheli hareketleri üzerine yapılan incelemede, durdurdukları gencin hırsızlıktan aranan R.K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan R.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

R.K.'nın hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde simit yiyerek kuaförün kapısına gelen R.K.'nın açık kapıdan içeri girmeden önce zile bastığı görülüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve bir yandan simidini yiyen R.K., ardından içeride kimse olmadığını fark ederek masadaki çantayı alıyor. R.K.'nın çantayla birlikte iş yerinden ayrıldığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak simit yiyerek kadın kuaföründen çanta çaldığı o anlar kamerada

Gazipaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:52 Kaynak: DHA
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