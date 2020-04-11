Zonguldak sınırları içerisine giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı - Son Dakika

Zonguldak sınırları içerisine giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı

ZONGULDAK - İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta dün geceden itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cadde ve sokaklar bomboş kaldı.İl sınırları içerisine giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı.

Zonguldak Alaplı İlçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra tarihinin en sessiz günlerinden birine uyandı. Şehrin en işlek cadde ve yolları bomboş kaldı. Hükumet caddesi, belediyenin temizlik görevlileri ve polis dışında kimse olmadığı gözlenirken, tüm iş yerlerinin kapalı olduğu caddelerde sessizlik hakim oldu. Öte yandan Zonguldak girişinde Yapılan denetimlerde durdurulan otomobillerin içerisinde bulunan sağlık ve ezcane depo araçlarına, ilçeye giriş izni veriliyor.