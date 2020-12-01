ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması
01.12.2020 22:38
Polis ve bekçi ekiplerinin denetimi Boş kalan cadde ve sokaklar ZONGULDAK - Zonguldak'ta normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim.Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.
Polis ve bekçi ekiplerinin denetimi
Boş kalan cadde ve sokaklar ZONGULDAK - Zonguldak'ta normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim.
Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.
Vatandaşların evlerine çekildiği kentte kalabalığın en fazla olduğu Madenci Anıtı'nın önü de boş kaldı.
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