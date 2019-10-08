Zonguldak sokakları temizleyerek kazandığı parayla iki çocuğa burs veriyor

Sokakları temizleyerek kazandığı parayla iki çocuğa burs veriyor

2 BİN 400 LİRA OLAN MAAŞININ 400 LİRASIYLA 2 ÇOCUĞUN DESTEKÇİSİ OLDU

Zonguldak Belediyesi'nde 8 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz (53), sokakları temizleyerek alın teriyle kazandığı 2 bin 400 lirasının 400 lirasıyla, ilkokul öğrencisi iki çocuğa burs veriyor. 1 yıldır burs vermeyi sürdüren Abdurrahman Yılmaz, 'Ben bir kalem için defter için neler çektiğimi biliyorum. Çocuklar beni tanıyor fakat onlara burs verdiğimi bilmiyorlar. Bilmelerini istemiyorum. Onlar başarılı oldukça mutlu oluyorum dedi.

Rat Mahallesi'nde ailesinden kalma evde yalnız yaşayan Abdurrahman Yılmaz, mezar kazarak geçimini sağlarken 8 yıl önce Zonguldak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak işe başladı. Abdurrahman Yılmaz, geçen yıl bir ailenin ilkokula giden iki çocuğuna aylık toplam 400 lira burs vermeye başladı. Her gün sabah erken saatlerde kalkıp kent merkezindeki sokakları temizleyen Abdurrahman Yılmaz, alın teriyle kazandığı 2 bin 400 lirayla bu yılki eğitim ve öğretim yılında da bursunu devam ettiriyor. Kentte güler yüzüyle birçok kesim tarafından sevilen Abdurrahman Yılmaz, yaptığı bu anlamlı davranışla insanların takdirini kazandı.

BANA BİR KALEM DEFTER ALINDIĞINA O GÜN BAYRAMIMDI

Abdurrahman Yılmaz, okumayı çok istediğini ancak maddi durumu yetersiz olduğu için ilkokuldan sonra çalışmaya başladığını söyledi. Kalem ve defter alabilmek için ayakkabı boyacılığı ve simit sattığını anlatan Abdurrahman Yılmaz, 'Ben bir kalem için defter için neler çektiğimi biliyorum. Çocuklar beni tanıyor fakat onlara burs verdiğimi bilmiyorlar. Bilmelerini istemiyorum. Onlar başarılı oldukça mutlu oluyorum. O çocuklar geleceğimizin nesilleri. Onlar okuma ve yazma azmiyle tutuşuyorlar. Mum ışığı altında çalışarak doktor mühendis çıkan çocuklar oluyor. Ben onlardan etkilendim. Çocuklar okusun, doktor mühendis olsunlar. Ben keşke okusaydım. Okul ihtiyaçlarını kendim karşılamak için ayakkabı boyadım, simit sattım. Bir kalem, bir defter geldiğinde asıl bayram bizler içindi o zamanlar.ö dedi.

MADDİ DURUMUM İYİ OLDUKÇA DEVAM ETTİRECEĞİM

Maddi durumu iyi oldukça burs vermeyi devam edeceğini ifade eden Abdurrahman Yılmaz, 'Zonguldak halkının temiz ve nezih bir ortamda yaşaması için arkadaşlarımla bu nezih ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Maddi durumum iyi oldukça ben bunu devam ettirmeye çalışacağım. Bana bu gurur veriyor. Kefenin cebi yok. Bir sigara 15 lira. Sigara içmesen onu çocuğa versen, o çocuk onla ayakkabı alır, kıyafet alır. Duyanlar tebrik ediyor. Olumlu yaklaşanlar var. Benim için beni tanıyan tanımayanların düşünceleri önemli değil. Ben bunu kendim istediğim için yapıyorum.ö diye konuştu.

MESAİ ARKADAŞLARI GURUR DUYUYOR

Abdurrahman Yılmaz'ın birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Aydemir Kayık da yaptığı örnek davranıştan dolayı kendisiyle gurur duyduklarını anlatarak, 'Kendini çok sevilen ve sayılan birisidir. Dürüst ve işine saygılıdır. Benim iki çocuğum okumasa ben de yardım ederim. Abdurrahman ağabeyle gurur duyuyoruz belediye işçileri adına dedi.