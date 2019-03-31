Son Dakika Haberleri: Zonguldak Son

Zonguldak Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 242Toplam Seçmen : 75.052Açılan Sandık : 184Açılan Sandık Oranı : % 76,03Kullanılan Oy : 46.608Geçerli Oy : 46.196Katılım Oranı : % 81,59PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİÖMER SELİM ALAN% 42,0919.444CHPHAYATİ AÇIKGÖZ% 37,317.232MHPHAMDİ AYAN% 14,466.678DİĞER% 5,492.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 242
Toplam Seçmen : 75.052
Açılan Sandık : 184
Açılan Sandık Oranı : % 76,03
Kullanılan Oy : 46.608
Geçerli Oy : 46.196
Katılım Oranı : % 81,59


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER SELİM ALAN% 42,0919.444
CHPHAYATİ AÇIKGÖZ% 37,317.232
MHPHAMDİ AYAN% 14,466.678
DİĞER% 5,492.538
SAADET PARTİSİMEHMET YAMAN% 0,42193
DSPNURHAN BAŞOĞLU% 0,1571
DPHAMZA KARA% 0,0523
TKPAHMET GÜNAYDIN% 0,0313
BTPSERKAN YURTTAŞ% 0,014
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ALAPLI

Açılan Sandık Oranı : % 27,91
Katılım Oranı : % 85,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURİ TEKİN% 61,91.958
AK PARTİMEHMET CELİL UZUN% 33,961.074
MHPALİ DEMİR% 2,7587
DİĞER% 1,2640
SAADET PARTİSİERHAN USLU% 0,093
DSPİRFAN TÜRKYILMAZ% 0,031
ÇAYCUMA

Açılan Sandık Oranı : % 31,82
Katılım Oranı : % 91,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT KANTARCI% 55,623.066
AK PARTİAHMET GÜRAL KARAYILMAZ% 33,221.831
DİĞER% 7,49413
İYİ PARTİNUSRET YAKICI% 1,5485
MHPHAYDAR ORUÇ% 0,9653
SAADET PARTİSİSEDAT BAŞOĞLU% 0,6938
DPİSMAİL ORTABEL% 0,169
BBPZÜLFİKAR UÇAR% 0,158
DSPSONER ÇINAR% 0,116
BTPMESUT EREN% 0,053
DEVREK

Açılan Sandık Oranı : % 82,76
Katılım Oranı : % 87,26


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÇETİN BOZKURT% 41,055.675
AK PARTİSEZAİ BÜKRÜ% 40,555.606
DİĞER% 11,31.562
MHPAHMET AKDEMİR% 5,84807
İYİ PARTİYAŞAR OCAKCI% 0,82113
SAADET PARTİSİMEHMET ÖZMEKİK% 0,4359
BBPERCAN FİLİZER% 0,012
DSPÇİLER GİRGİN BAŞOĞLU% 0,011
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 3,31
Katılım Oranı : % 74,89


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL POSBIYIK% 50,141.085
AK PARTİEROL ŞAHİN% 46,491.006
MHPTELAT ŞEKER% 1,839
İYİ PARTİALİ KAYA% 0,8318
BBPHÜSEYİN UYSAL% 0,613
SAADET PARTİSİGÖKHAN GÖKTAŞ% 0,092
BTPRECEP ÖZCAN% 0,051
GÖKÇEBEY

Açılan Sandık Oranı : % 9,52
Katılım Oranı : % 84,99


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÇETİNOĞLU% 35,93175
CHPCEM OKTAY% 31,62154
İYİ PARTİVEDAT ÖZTÜRK% 31,21152
MHPADEM AYVACIK% 1,236
KİLİMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 85,42
Katılım Oranı : % 86,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL ALTUN% 39,364.380
CHPALİ ASLANKILIÇ% 27,473.057
İYİ PARTİERDİNÇ KARGIDAN% 24,22.693
DİĞER% 4,48499
MHPFATİH KALDIRIM% 3,52392
SAADET PARTİSİHÜSEYİN TOPALAHMETOĞLU% 0,889
DSPYİĞİT İSHAK ALBAYRAK% 0,078
BBPHASAN İSLAM% 0,044
VELİME ERDOĞANVELİME ERDOĞAN% 0,044
BTPSONGÜL KAPLAN% 0,011
KOZLU

Açılan Sandık Oranı : % 48,35
Katılım Oranı : % 79,49


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ BEKTAŞ% 45,064.634
İYİ PARTİHÜDAİ DÖKMECİ% 29,273.010
CHPCENGİZ BANK% 17,421.792
MHPEMİNE ULUPINAR% 4,58471
DİĞER% 3,21330
SAADET PARTİSİSAMET GÜNGÖR% 0,3132
BBPADEM ÇETİN% 0,088
DSPBİRGÜL ERTEK% 0,077
BTPHAKAN YURTTAŞ% 0,011

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA

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