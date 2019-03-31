Zonguldak Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 242Toplam Seçmen : 75.052Açılan Sandık : 184Açılan Sandık Oranı : % 76,03Kullanılan Oy : 46.608Geçerli Oy : 46.196Katılım Oranı : % 81,59PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİÖMER SELİM ALAN% 42,0919.444CHPHAYATİ AÇIKGÖZ% 37,317.232MHPHAMDİ AYAN% 14,466.678DİĞER% 5,492.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|242
|Toplam Seçmen
| :
|75.052
|Açılan Sandık
| :
|184
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 76,03
|Kullanılan Oy
| :
|46.608
|Geçerli Oy
| :
|46.196
|Katılım Oranı
| :
|% 81,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER SELİM ALAN
|% 42,09
|19.444
|CHP
|HAYATİ AÇIKGÖZ
|% 37,3
|17.232
|MHP
|HAMDİ AYAN
|% 14,46
|6.678
|DİĞER
|% 5,49
|2.538
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET YAMAN
|% 0,42
|193
|DSP
|NURHAN BAŞOĞLU
|% 0,15
|71
|DP
|HAMZA KARA
|% 0,05
|23
|TKP
|AHMET GÜNAYDIN
|% 0,03
|13
|BTP
|SERKAN YURTTAŞ
|% 0,01
|4
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ALAPLI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 27,91
|Katılım Oranı
| :
|% 85,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NURİ TEKİN
|% 61,9
|1.958
|AK PARTİ
|MEHMET CELİL UZUN
|% 33,96
|1.074
|MHP
|ALİ DEMİR
|% 2,75
|87
|DİĞER
|% 1,26
|40
|SAADET PARTİSİ
|ERHAN USLU
|% 0,09
|3
|DSP
|İRFAN TÜRKYILMAZ
|% 0,03
|1
ÇAYCUMA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 31,82
|Katılım Oranı
| :
|% 91,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT KANTARCI
|% 55,62
|3.066
|AK PARTİ
|AHMET GÜRAL KARAYILMAZ
|% 33,22
|1.831
|DİĞER
|% 7,49
|413
|İYİ PARTİ
|NUSRET YAKICI
|% 1,54
|85
|MHP
|HAYDAR ORUÇ
|% 0,96
|53
|SAADET PARTİSİ
|SEDAT BAŞOĞLU
|% 0,69
|38
|DP
|İSMAİL ORTABEL
|% 0,16
|9
|BBP
|ZÜLFİKAR UÇAR
|% 0,15
|8
|DSP
|SONER ÇINAR
|% 0,11
|6
|BTP
|MESUT EREN
|% 0,05
|3
DEVREK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 82,76
|Katılım Oranı
| :
|% 87,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÇETİN BOZKURT
|% 41,05
|5.675
|AK PARTİ
|SEZAİ BÜKRÜ
|% 40,55
|5.606
|DİĞER
|% 11,3
|1.562
|MHP
|AHMET AKDEMİR
|% 5,84
|807
|İYİ PARTİ
|YAŞAR OCAKCI
|% 0,82
|113
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ÖZMEKİK
|% 0,43
|59
|BBP
|ERCAN FİLİZER
|% 0,01
|2
|DSP
|ÇİLER GİRGİN BAŞOĞLU
|% 0,01
|1
EREĞLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 3,31
|Katılım Oranı
| :
|% 74,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALİL POSBIYIK
|% 50,14
|1.085
|AK PARTİ
|EROL ŞAHİN
|% 46,49
|1.006
|MHP
|TELAT ŞEKER
|% 1,8
|39
|İYİ PARTİ
|ALİ KAYA
|% 0,83
|18
|BBP
|HÜSEYİN UYSAL
|% 0,6
|13
|SAADET PARTİSİ
|GÖKHAN GÖKTAŞ
|% 0,09
|2
|BTP
|RECEP ÖZCAN
|% 0,05
|1
GÖKÇEBEY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 9,52
|Katılım Oranı
| :
|% 84,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇETİNOĞLU
|% 35,93
|175
|CHP
|CEM OKTAY
|% 31,62
|154
|İYİ PARTİ
|VEDAT ÖZTÜRK
|% 31,21
|152
|MHP
|ADEM AYVACIK
|% 1,23
|6
KİLİMLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85,42
|Katılım Oranı
| :
|% 86,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KAMİL ALTUN
|% 39,36
|4.380
|CHP
|ALİ ASLANKILIÇ
|% 27,47
|3.057
|İYİ PARTİ
|ERDİNÇ KARGIDAN
|% 24,2
|2.693
|DİĞER
|% 4,48
|499
|MHP
|FATİH KALDIRIM
|% 3,52
|392
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN TOPALAHMETOĞLU
|% 0,8
|89
|DSP
|YİĞİT İSHAK ALBAYRAK
|% 0,07
|8
|BBP
|HASAN İSLAM
|% 0,04
|4
|VELİME ERDOĞAN
|VELİME ERDOĞAN
|% 0,04
|4
|BTP
|SONGÜL KAPLAN
|% 0,01
|1
KOZLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 48,35
|Katılım Oranı
| :
|% 79,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ BEKTAŞ
|% 45,06
|4.634
|İYİ PARTİ
|HÜDAİ DÖKMECİ
|% 29,27
|3.010
|CHP
|CENGİZ BANK
|% 17,42
|1.792
|MHP
|EMİNE ULUPINAR
|% 4,58
|471
|DİĞER
|% 3,21
|330
|SAADET PARTİSİ
|SAMET GÜNGÖR
|% 0,31
|32
|BBP
|ADEM ÇETİN
|% 0,08
|8
|DSP
|BİRGÜL ERTEK
|% 0,07
|7
|BTP
|HAKAN YURTTAŞ
|% 0,01
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA
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