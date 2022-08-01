Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı - Son Dakika
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Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı

01.08.2022 09:22

ZONGULDAK'ta 1 çocuk annesi Gamze Kavraz (34), sokak ortasında tanımadığı Ümit Kalmaz'ın (20) yumruklu saldırısına uğradı.

ZONGULDAK'ta 1 çocuk annesi Gamze Kavraz (34), sokak ortasında tanımadığı Ümit Kalmaz'ın (20) yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı darbeyle yer düşen Kavraz'ın ön dişleri kırıldı, yüzünde morluklar oluştu. Gözaltına alınıp, tutuklanan Kalmaz, savcılık ifadesinde, başka bir şeye sinirlendiğini belirterek, "Tanımıyorum. Yoldan geçen kadına vurdum" dedi.

Olay, önceki gün Terakki Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir firmada sekreter olarak çalışan Gamze Kavraz, arkadaşını beklediği sırada parktan koşarak gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Başına aldığı darbeyle yere düşen Gamze Kavraz'ın 2 ön dişi kırıldı, yüzünde morluklar oluştu. Gamze'nin tanımadığı saldırgan ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. İlk müdahale sonrası Gamze Kavraz, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

'BAŞKA BİR ŞEYE SİNİRLENDİM'Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Ümit Kalmaz olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Kalmaz'ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kalmaz, getirildiği sırada bina önünde bekleyen Kavraz ailesinin saldırısına uğradı. Polisin araya girmesi ile aile üyeleri sakinleştirildi. Ümit Kalmaz, savcılık ifadesinde başka bir şeye sinirlendiğini belirterek, "Tanımıyorum. Yoldan geçen kadına vurdum" dedi. Sabıka kaydı da bulunan Kalmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'DARBE ALDIM, KENDİMİ YERDE BULDUM'

Gamze Kavraz da ifadesinde, arkadaşını beklediği sırada Ümit Kalmaz'in kendisine vurduğunu söyledi. Şikayetçi olduğunu belirten Gamze Kavraz, "Bugün bana yapılan başka birine de çocuğa da yapılabilirdi. 9 yaşında tek başıma büyüttüğüm bir çocuğum var. Bana bir şey olsaydı, ona ne olurdu? Bilmiyorum. Allah'tan ucuz kurtuldum. Oturuyordum, arkamdan bir anda geldi, kafamdan darbe aldığımı hissettim. Kendimi bir anda yerde buldum, ağzım burnum kan içindeydi. Düşünce muhtemelen betona vurdum" dedi.


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Arkadaşını bekleyen kadın, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı Arkadaşını bekleyen kadın, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı
Kaynak: DHA

Terakki Mahallesi, Vatan Caddesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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