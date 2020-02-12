Zonguldak'ta 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Zonguldak'ta 1 kilogram esrar ele geçirildi

7 saat önce

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kg kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta 1 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kg kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Beycuma Jandarma Karakol Komutanlığınca Kaleoğlu Köyü'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Daha önceden uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan ve takibi yapılan M.T (51) isimli şahsın aracı durduruldu. Aracın anahtarını yolun dışına atarak kaçmaya çalışan M.T isimli şahıs yakalandı. Yapılan arama sonucunda araçta, 1 kg kubar esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör, 40 adet kurusıkı tabancaya ait fişek, 1 adet kasatura ve 1 adet çakı ele geçirildi. Şüpheli M.T gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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