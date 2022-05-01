ZONGULDAK'TA 1 MAYIS KUTLAMALARINDA 'PANKART' GERİLİMİ - Son Dakika
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ZONGULDAK'TA 1 MAYIS KUTLAMALARINDA 'PANKART' GERİLİMİ

01.05.2022 15:02

ZONGULDAK'ta, 1 Mayıs'ı kutlamak için toplanan işçiler arasında 'pankart' gerilimi yaşandı.

ZONGULDAK'ta, 1 Mayıs'ı kutlamak için toplanan işçiler arasında 'pankart' gerilimi yaşandı. Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı madenciler, Eğitim-Sen üyelerinin pankart açmasına izin vermedi, kısa süreli arbede çıktı.

Kentte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde birçok sendika üyesi, İstasyon Caddesi'nde toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kentte sendika üyeleri, Madenci Anıtı'nın bulunduğu meydana alkış ve sloganlarla yürümeye başladı. Bu sırada Eğitim-Sen üyeleri, 'Bu kürsüde İstanbul Sözleşmesi'nin feshine alkış tutan faşist bir kadın var' pankartı ile Fevkani Köprüsü'nde durarak, arkalarındaki kortejin yürümesine izin vermedi.

Sendika üyeleri, kürsüde programı sunan Gülhan Y.'nin daha önce sosyal medyadan İstanbul Sözleşmesi'nin feshini destekleyen paylaşımına tepki gösterdi. Daha sonra kürsüye yaklaşarak pankartlarını açmak isteyen sendika üyeleri, GMİS üyesi madencilerin engeliyle karşılaştı.

Eğitim-Sen üyeleri ile madenciler arasında kısa süreli arbede çıktı. Sendika yöneticileri ve milletvekillerinin araya girmesi ile taraflar sakinleştirildi. Bazı sendika üyeleri, madencilerin kadınlara karşı aldığı tavrı protesto ederek alanı terk etti.

ZONGULDAK'TA 1 MAYIS KUTLAMALARINDA 'PANKART' GERİLİMİ
ZONGULDAK'TA 1 MAYIS KUTLAMALARINDA 'PANKART' GERİLİMİ
ZONGULDAK'TA 1 MAYIS KUTLAMALARINDA 'PANKART' GERİLİMİ
ZONGULDAK'TA 1 MAYIS KUTLAMALARINDA 'PANKART' GERİLİMİ

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde arbede 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde arbede Bolu, Düzce ve Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı Bolu, Düzce ve Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Eğitim Sen, Sendika, 1 Mayıs, Arbede, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK'TA 1 MAYIS KUTLAMALARINDA 'PANKART' GERİLİMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZONGULDAK'TA 1 MAYIS KUTLAMALARINDA 'PANKART' GERİLİMİ - Son Dakika
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