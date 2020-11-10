Zonguldak'ta 10 Kasım anması - Son Dakika

Zonguldak'ta 10 Kasım anması

ZONGULDAK'ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

ZONGULDAK'ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Valilik önünde yer alan Atatürk Anıtı'ndaki törene Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Alay Komutanı Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Başsavcı Hakan Yağız, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ile öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiği sırada çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesini duyan valilik çevresindeki cadde ve sokaklarda yürüyenler de saygı duruşuna katıldı. Seyir halindeki araçlarda olanlar da inerek, saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.



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