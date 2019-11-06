Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlenecek
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlenecek

Zonguldak'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlenecek

6 saat önce

Zonguldak Valiliğince 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni düzenlenecek.

Zonguldak'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlenecek, System.String[]

Zonguldak Valiliğince 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni düzenlenecek.


Zonguldak Valiliğince 10 Kasım 2019 günü Atatürk'ün ölümünün 81. yılı anma töreni düzenlenecek. Okullarda Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ü anmak, inkilaplarını ve eserlerini anlatmak, gelecek nesillere aktarmak için 10-16 Kasım 2019 tarihleri arasında Atatürk Haftası düzenlenecek. Bütün kamu kurum ve kurulaşlar 10 Kasım 2019 günü saat 09.05'ten gün batımına kadar bayraklarını yarıya indirecek.


09.00'da Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye başkanlıklarının çelengi konulacak. 09.05'te iki dakikalık saygı duruşuna geçilecek. Çelenk sunma töreninin ardından Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İHL Salonu'nda program düzenlenecek. Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürlüğü tarafından 'Bizim Dilimizle Atatürk' sunusu gerçekleştirilecek. 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllere verilecek. Yine 10 Kasım 2019 günü Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hazırladığı Atatürk Resimleri sergisi açılacak. - ZONGULDAK

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Msb'den atatürk için 'daima kalbimizdesin' paylaşımı
Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyor Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:19:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]