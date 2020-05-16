Zonguldak'ta 10 yıl önce grizu patlamasında ölen 30 madenci için bu yıl anma yapılamayacak - Son Dakika

ZONGULDAK'ta 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 30 maden işçisi için her yıl kuyu başında yapılan anma töreni, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), 30 maden işçisini, ölümlerinin 10'uncu yıl dönümünde yazılı açıklama yaparak, andı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu'nda, yerin 540 metre altında meydana gelen patlamada, taşeron firma Yapı-Tek'te çalışan, 2'si mühendis 30 işçi hayatını kaybetti. Her yıl facianın yaşandığı maden ocağı önünde yapılan anma töreni, bu yıl koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle iptal edildi.