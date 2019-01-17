Zonguldak'ta 100 Bin Öğrenci Karne Alacak

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, 2018-2019 eğitim öğretim yılının yarı tatilinde il genelinde 100 bin öğrencinin karne alacağını bildirdi.
Kapıcı, yaptığı yazılı açıklamada, 2018- 2019 yılı yarı yıl tatiline 18 Ocak'ta girileceğini anımsattı.
Yarı yıl tatilinin 4 Şubat'ta sona ereceğini hatırlatan Kapıcı, şunları kaydetti:
"Zonguldak
genelinde 100 bin öğrenci karne sevinci yaşayacak. Sevgili çocuklarımızın, yoğun, yorucu, tempolu çalışmamızın sonunda tatile kavuşmanın mutluluğunu yüzünüzde görür gibiyim. Tatil süresince beden ve ruh yorgunluğunuzu gidermiş dinlenmiş ve ailenizle kaliteli zamanlar geçirmiş olarak eğitim yuvalarınıza dönmenizi temenni ediyorum. Öğrenim görmüş olduğumuz okullarda kendimizi en iyi şekilde geliştirerek hayatı sorgulayan idealleri peşinde yılmadan çalışan, çağa ayak uyduran, ufukları değil ufukların ötesini görmeyi hedefleyen bireyler olacağınıza canı gönülden inanıyorum.
Sevgili çocuklar, okulunuza gitme zorunluluğu olmadığı bu dönemde yaptıklarınızı, yapacaklarınızı düşünün ve geleceğinizi buna göre planlayın. Unutmayın ki sizler ailenizin, bizim ve ülkemizin en değerli varlıklarısınız. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Ülkemizin geleceğini sizlerin inşa edeceğini unutmayın."