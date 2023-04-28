39 farklı suçtan aranıyordu, gazeteciye söyledikleri pes dedirtti: Assolistler en son çıkar - Son Dakika
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39 farklı suçtan aranıyordu, gazeteciye söyledikleri pes dedirtti: Assolistler en son çıkar

28.04.2023 22:12

Zonguldak'ta telefonda kendini polis ve savcı olarak tanıtıp, 100'ün üzerindeki kişiyi 5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen M.G., Samsun'da yakalandı. 39 farklı suçtan aranan zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Assolistler en son çıkar. Yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 100'ün üzerindeki kişiyi telefonda kendini polis ve savcı olarak tanıtıp, 5 milyon TL'den fazla dolandırdığı iddia edilen M.G.'yi teknik takibe aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, birçok kentte şantaj, tehdit, dolandırıcılığın da olduğu 39 ayrı suçtan aranan M.G.'nin 2 aylık takip sonucunda Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Daha önce Eskişehir ve Ankara'da polisten son anda kaçan M.G., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. M.G. işlemleri için Zonguldak'a getirildi.

"ASSOLİSTLER EN SON ÇIKAR"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., adliyeye sevk edildi. M.G., sevk sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Assolistler en son çıkar. Yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum' dedi.

Kaynak: DHA
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Zonguldak, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 39 farklı suçtan aranıyordu, gazeteciye söyledikleri pes dedirtti: Assolistler en son çıkar - Son Dakika


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