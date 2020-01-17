Zonguldak'ta 103 bin öğrencinin karne heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 103 bin öğrencinin karne heyecanı - Son Dakika

Zonguldak'ta 103 bin öğrencinin karne heyecanı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta 103 bin öğrenci, karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Zonguldak'ta 103 bin öğrencinin karne heyecanı, System.String[]

ZONGULDAK'ta 103 bin öğrenci, karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Merkez ve ilçelerde toplam 103 bin öğrenci, 2019-2020 eğitim- öğretim yılının ilk döneminde karnelerini aldı. Mithatpaşa İlkokulu'ndaki törende öğrenciler karnelerini Vali Erdoğan Bektaş'ın elinden aldı. Öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar dileyen Vali Erdoğan, "Çocuklara verdiğimiz karne notları önce Milli Eğitim Bakanlığını sonra aileyi en son öğrenciyi ilgilendiriyor. En masum çocuklardır çünkü ne öğretirsek ne verirsek onu uyguluyorlar" dedi. Öğrenciler 15 günlük tatile çıkmanın sevincini karnelerini havaya kaldırarak gösterdi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü
Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Buzlanma nedeniyle öğrenciler karnelerini kahvehanede aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:48:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta 103 bin öğrencinin karne heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]