Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 109 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı, System.String[]

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 109 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte önceki gün başlayan kar yağışı, ilçelerde etkili oldu. Zonguldak Valiliği, merkezde 5, Devrek'te 56, Kozlu'da 8, Alaplı'da 25 ve Ereğli'de 15 olmak üzere 109 köy yolu ulaşıma kapandığını bildirdi. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ve kar küreme araçlarıyla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da eğitime bir gün ara verildi
Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 20:38:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]