Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı
6 saat önce
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 109 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:08 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 109 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Kentte önceki gün başlayan kar yağışı, ilçelerde etkili oldu. Zonguldak Valiliği, merkezde 5, Devrek'te 56, Kozlu'da 8, Alaplı'da 25 ve Ereğli'de 15 olmak üzere 109 köy yolu ulaşıma kapandığını bildirdi. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ve kar küreme araçlarıyla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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