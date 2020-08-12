Zonguldak'ta 11 günde 203 yeni vaka; gerekli görmediği için maske takmamış! - Son Dakika

Zonguldak'ta 11 günde 203 yeni vaka; gerekli görmediği için maske takmamış!

ZONGULDAK'ta, 1 Ağustos'tan itibaren son 11 günde 203 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesi endişelendirdi. 'Neden maske takmıyorsunuz" sorusuna bir vatandaşın 'Gerekli görmediğim için' şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.

Kent merkezi ve ilçelerinde Kurban Bayramı ile birlikte yaşanan vaka artışı dikkat çekiyor. Yetkililer halkı sık sık sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi temel tedbirlere uyması konusunda sık sık uyarıyor. Uyarılara rağmen kent merkezindeki yoğunluk azalmıyor. Polis ekipleri, banka önleri gibi yoğunluk oluşan alanlarda vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyarıyor. Son 11 günde toplam 203 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bugüne kadar ise bin 339 kişinin koronavirüse yakalanırken, 843 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu. 421 kişinin ev ve hastanelerde tedavilerinin devam ettiği kentte bugüne kadar 75 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

MASKE TAKMADI, VERDİĞİ CEVAP ŞAŞIRTTI

Kent merkezinde maskesiz dolaşan bir kişi, DHA muhabirinin 'Neden maske takmıyorsunuz" sorusunu, "Gerekli görmediğim için" şeklinde yanıtlayarak hızla uzaklaştı. Yunus Emre Yüksel (20) ise halkın genellikle 'Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle tedbirsiz davrandığını düşündüğünü belirterek, "Aslında herkes bilinçli ve farkında. Kent merkezinde herkesin çok işi var. İster istemez bana bir şey olmaz edasında davranıyorlar ama koronavirüs yanımızdan geçiyor olabilir. Genellikle bir şey olmaz düşüncesi var. Bu yanlış bir şey. Bu hastalıkla da yaşamayı öğrenmemiz gerek. Grip gibi yayıldı artık aramızda ve bu şekilde gittikçe hiç bitmeyecek gibi gözüküyor" dedi.

'TEDBİRLERE UYULMADIĞI İÇİN VAKALAR ARTIYOR'

İşi nedeniyle kent merkezine geldiğini söyleyen Seda Haznedar ise, "İnsanların tedbire uymadığı için vaka artışlarını normal görüyorum. Mümkün olduğunca sokağa çıkmamak gerekiyor. Kurallara uyulması gerekiyor. Uyulsa bu kadar vaka artışı olmaz. Bende etrafımdakileri uyarıyorum. Biz mümkün olduğunca işimiz olmadığında dışarı çıkmıyoruz" diye konuştu.