Zonguldak'ta 12 çeşit ata tohumu üretilecek - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sağlıklı tarımı desteklemek amacıyla ata tohumu üretimine başlandığı bildirildi.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyeye ait Delihakkı mevkisinde bulunan arazide oluşturulan yerel tohum uygulama serasında 12 çeşit ata tohumu üretimine başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye ekiplerinin Aydın ve İzmir yöresinin yanı sıra ilçe genelinde temin edilen ata tohumlarını koruyup çoğaltacağını anlatarak, "Efsane gibi konuşulan 2-3 bin yıllık tohumlar da bulduk. Bu tarım alanında, genetiği ile oynanmamış, kimyasal maddelere maruz kalmamış, kuşaktan kuşağa aktarılabilecek atalarımızın kullandığı doğal tohumu yetiştirmeye başladık. Amacımız başlangıçta tohumları üreterek, yerelde bütün halkımıza, köylerimize dağıtmak. Ereğli olarak tarımda, tohumda yeni bir başlangıç yaşıyoruz. Çok ciddi bir çalışmanın içerisine girdik." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede üretimin 3-4 katına çıkarılacağını, kapalı seraların da büyütüleceğine kaydeden Posbıyık, domates, biber, salatalık, kabak, fasulye, patlıcan, kavun, karpuz, bamya, lahana, pırasa ve mısır tohumlarını ürettiklerini, yine çilek tarlasında Osmanlı çileği fidelerini yetiştireceklerini ve iki yıl içerisinde tohum bankasını kuracaklarını belirtti.

Proje çalışmasını yürüten Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürü Sezgin Okumuş da ata tohumu üretiminin ziraat mühendisleri tarafından günlük olarak kontrol edildiğini ve çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.