Zonguldak'ta 12 FETÖ şüphelisi adliyede (2)
1 saat önce
4 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:28 Kaynak: DHA
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden E.K., G.A., M.A. ve Z.B. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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