Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 12 FETÖ şüphelisi adliyede (2)
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta 12 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

1 saat önce

4 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zonguldak'ta 12 FETÖ şüphelisi adliyede (2), System.String[]

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden E.K., G.A., M.A. ve Z.B. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:28 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 01:57:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 12 FETÖ şüphelisi adliyede (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]