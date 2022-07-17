ZONGULDAK'TA 12 YAŞINDAKİ BERKCAN DENİZDE KAYBOLDU - Son Dakika
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ZONGULDAK'TA 12 YAŞINDAKİ BERKCAN DENİZDE KAYBOLDU

17.07.2022 14:56

ZONGULDAK limanında serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize giren Berkcan G. (12) dalgalar arasında kayboldu.

ZONGULDAK limanında serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize giren Berkcan G. (12) dalgalar arasında kayboldu. Arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine ekipler denizde arama çalışması başlattı.

Olay öğlen saatlerinde kent merkezinde bulunan limanda meydana geldi. İddiaya göre serinlemek isteyen Berkcan G., 4 arkadaşıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Berkcan için arkadaşları yardım çağrısında bulundu. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri liman içinde kaybolan çocuğu bulmak için arama çalışması başlattı. Kayıp haberini alan ailesi olay yerine gelerek çalışmalara destek verdi. Berkcan G.'nin annesi ve bazı yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Arama çalışmaları devam ediyor. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK'TA 12 YAŞINDAKİ BERKCAN DENİZDE KAYBOLDU - Son Dakika

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