Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede - Son Dakika

Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede

6 saat önce

ZONGULDAK merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede, System.String[]

ZONGULDAK merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, salı günü operasyon başlattı. Zonguldak merkezli Ankara, İstanbul, Isparta, Kocaeli, Konya, Bursa ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:09 Kaynak: DHA
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