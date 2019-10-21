Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2)
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

1 saat önce

6 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2), System.String[]

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:11 Kaynak: DHA
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