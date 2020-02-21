Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika

Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

6 saat önce

3 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 13 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2), System.String[]

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 13 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 'bylock' kullanıcısı ve örgüte ait eğitim kurumunda çalışan F.E.Ö. adlı kadın, doktorlardan sorumlu mahrem imam ve aynı zamanda meslekten ihraç edilmiş öğretmen F.Y. ile il özel idaresinde memur olarak çalışan ve askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu tespit edilen M.M. tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:00 Kaynak: DHA
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