Zonguldak'ta 14 hanede 40 kişinin yaşadığı mahaleye giriş çıkışlar yasaklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta 14 hanede 40 kişinin yaşadığı mahaleye giriş çıkışlar yasaklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çatalağzı beldesindeki Hacıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet T.'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 40 hanenin bulunduğu mahalleye giriş-çıkışlar yasaklandı.

Edinilen bilgiye göre Çatalağzı beldesine bağlı Hacıoğlu Mahallesi Taşocağı mevkisinde yaşayan Ahmet T.'nin geçen Arife Günü koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatıldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kulurunca 14 hane ve 40 kişinin ikamet ettiği mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. Mahallenin girişine polis bariyerleri konuldu.

Mahallede ikamet eden vatandaşlara kumanya yardımı yapıldı. Mahalle muhtarı Yalçın Dursun, "Hastaneden kaptığını düşünüyoruz bu hastalığı. Bayramın 1. günü hastalanıyor. Buradaki evler karantinaya alındı. Bu vatandaşlar bizim kardeşlerimiz. Kendileri günlük kazançlarını odun satarak sağlıyorlar. Kumanya getirdik. Kaymakamlığımız bayramdan bir gün önce maddi yardımda bulundu. Kumanya yardımında da bulunuldu. Mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı. Polis ekipleri de nöbet tutuyor. 14 gün boyunca karantina altında olacaklar. Günlük kazançlarını eve getirdikleri için şu an onun sıkıntını yaşıyorlar" dedi.