Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

14.03.2022 15:39
Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilikteki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anıta çelenk sunulmasının ardından konuşma yapan Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, hekimliğin yalnızca meslek değil, tıbba adanmış yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Bilgi, emek, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyime dayanan birikimle insanlara hizmet için çalıştıklarını ve genç hekimler yetiştirdiklerini anlatan Kargı, "Pandemi döneminde en ön saflarda mesleğimizi yapmayı sürdürdük ve sürdüreceğiz." dedi.

Kargı, kadim ve kutsal hekimlik mesleğinin mensubu olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, "Tıp, insanların yaşam kalitesini artıran, temelini bilimsel metotlardan alan ama başından sonuna kadar her noktasında insan sevgisi ve insana değer vermek olan bir mucizeler bütünüdür." ifadesini kullandı.

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Atatürk Anıtı, Tıp Bayramı, Zonguldak, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika


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