Zonguldak'ta 14 özel sektör kömür işletmesi aktif kömür üretim faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika

Zonguldak havzasında faaliyet gösteren 14 özel sektör kömür işletmesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, aktif kömür üretim faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında devlet kurumları ve özel sektör firmalarınca salgını önleyici çalışmalar sürdürüldüğünü belirtti.

Kentte salgınla mücadele kapsamında 31 Mart itibarıyla Türkiye Taşkömürünün (TTK) kömür üretim faaliyetlerini durdurduğunu ve sadece acil tamir bakım ve iş güvenliğine yönelik çalışmalar yaptığını hatırlatan Demir, şunları kaydetti:

"TTK'ye ek olarak havzada faaliyet gösteren 14 özel sektör kömür işletmesinde de benzer tedbirler alınmaya başlanmıştır. Öncelik olarak yeraltı ve yer üstü işletmelerinde çalışmalarına mani bir hastalık durumu olmamasına rağmen düzenli ilaç kullanması gereken tüm personel idari izne ayrılmıştır. Ek olarak işletmelerdeki personelin bir kısmına ücretli izin hakları kullandırılmaya başlanmış, bir kısım personel için ise kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak üzere girişimlerde bulunulmuştur."

Demir, Zonguldak taş kömürü havzasında faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde mostra madenciliği yapıldığından ocaklarda kuyu sistemi bulunmadığına dikkati çekerek, "Yer üstünden yeraltına nakillerde kafes sistemi kullanılmadığı için, personel birbiriyle yakın temas halinde değildir ancak özel sektör kömür işletmeleri de sorumluluklarının bilincinde olarak tedbir amaçlı aktif kömür üretim faaliyetlerini durdurmuşlardır. Mevcut durumda en az sayıda personel ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet edilerek, ocakların ayakta tutulmasına yönelik tamir, bakım, su atımı ve gaz kontrolü çalışmaları yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Havzada özel sektör madencilik faaliyetlerinin TTK ile imzalanmış olan rödovans sözleşmesi kapsamında yapıldığını aktaran Demir, özel sektör işletmelerince TTK'ye başvuru yapılarak, ilgili sözleşmelerin mücbir sebepler maddesinden faydalanmak kaydıyla sahalarda üretim faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Demir, ayrıca işletmelerin mali zorluk içerisine düşmemesi için TTK tarafından 2020 yılı Nisan ayı sonunda ödemeleri yapılacak rödovans borçlarının ertelendiğini, 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait rödovans taahhütlerinin dondurulduğunu kaydetti.