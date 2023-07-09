Zonguldak'ta 14 yaşındaki kıza cinsel istismar davası: 30 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta 14 yaşındaki kıza cinsel istismar davası: 30 yıla kadar hapis istendi

09.07.2023 12:08

Zonguldak'ta arkadaşının kızı olan 14 yaşındaki S.K.'ye minibüste cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Barış K.'ya 'Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı, mağdurun rızasının geçerli sayılmayacağını belirterek suçlamayı destekledi ve ayrıca 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçundan da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Sanık ise suçlamaları reddetti ve beraatini talep etti.

ZONDULDAK'ta arkadaşının kızı S.K.'ye (14) minibüste cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Barış K. (39) hakkında 'Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan alt sınırdan uzaklaştırılarak, 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, geçen yıl ağustos ayında Kozlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Barış K., arkadaşının kızı S.K.'ye kendisine ait minibüste cinsel istismarda bulundu. Çevredekilerin ihbarı ile suçüstü yakalanan Barış K., gözaltına alınıp, tutuklandı. S.K.'nin olay günü giydiği iç çamarında yapılan adli tıp kurumu incelemesinde de sanığa ait spermler bulundu. Barış K. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlaması ile dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada; Barış K., S.K.'nin anne ile babası ve taraf avukatları hazır bulundu.

SAVCI, 30 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, S.K.'nin şikayetçi olmadığını ancak olay tarihinde 15 yaşından küçük olduğu için rızasının geçerli sayılmayacağını belirtti. Savcı, Barış K. hakkında 'Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan alt sınırdan uzaklaştırıp, 30 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı ayrıca Barış K. hakkında 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

TUTUKLU SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mütalaaya karşı söz verilen Barış K. Mağdur ile hiç cinsel ilişkiye girmedim. Ayrıca mağdur ile araçta yakalandığımız tarihten önce de bir araya hiç gelmemiştik. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim dedi. Sanık avukatı ise mahkemenin mağduru dinlenmemesine yönelik verdiği karara itiraz etti. Sanık avukatı, S.K.'nin dinlenmesi talebinin gerekçesi ve mütalaaya karşı savunma için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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